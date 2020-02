Muere Kirk Douglas a la edad de 103 años

Connect on Linked in

Kirk Douglas legendario actor de Hollywood, murió este miércoles 5 de febrero a los 103 años de edad. La información fue confirmada por su hijo el también actor Michael Douglas.

Es recordado por películas como Spartacus, Gunfight at the O.K. Corral, Lust for Life y 20,000 Leagues Under the Sea.

Douglas fue nominado a tres premios Primetime Emmy y a tres premios Oscar. Recibió un Premio de la Academia honorario.

En 1946, debutó en Hollywood con El extraño amor de Marta Ivers, de Lewis Milestone.

Kirk Douglas, cuyo verdadero nombre era Issur Danielovitch Demsky, nació en una familia de origen ruso judío.

Su padre era trapero, quién abandonara el hogar cuando Kirk era solo un niño.

Kirk, estudió en la Universidad de Saint Lawrence, donde se graduó en Letras. También estudió en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York.

Kirk cumplió como soldado al ser llamado en el año de 1941 para integrarse a la Armada.

La muerte de Kirk Douglas, cierra toda una época del cine de oro de Hollywood.

