Los incendios de Australia visto de la cabina de un avión de rescate

Australia ha padecido en los útlimos días una de las crisis ambientales más severas de los últimos años.

Los incendios han destruido miles de casas, consumido más de 6.3 millones de hectáreas y han matado a casi 500 millones de animales y más de 20 personas.

Un video que fue tomado desde la cabina de un avión de rescate de la fuerza aérea australiana que sobrevolaba la zona afectada, fue compartido por el vicemariscal aéreo Joe Lervasi en su cuenta de Twitter.

“Nuestro personal es altamente entrenado y profesional, pero no siempre puede completar su misión en el primer intento. Este video muestra cómo el humo denso de los incendios forestales ha evitado que algunos vuelos de C27J y C130J alcancen Mallacoota y Merimbula”

Our people are highly trained & professional, but not always able to complete the mission on first try.

This video shows how heavy smoke from bushfires has prevented some C27J & C130J flights from reaching #Mallacoota & #Merimbula #AusAirForce #AustralianFires #YourADF pic.twitter.com/PhNjNIUVHf

