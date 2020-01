Golfista que solo tiene un brazo hace un “hoyo en uno”

¿Suerte? o ¿Experiencia?

Lo cierto es que Laurent Hurtubise jugador de golf aficionado, dio su mejor golpe al lograr un “hoyo en uno” en el cuarto hoyo de 151 yardas del PGA West’s Stadium Course. Los aficionados compiten junto a los profesionales en el pro-am en The American Express.

Hurtubise, nació solamente con el brazo izquierdo y con él tira del palo de golf para jugar.

“La gente tiene diferencias y desventajas y lo que sea, pero fue mi manera de demostrar que podía ser tan bueno como todos los demás”, comentó.

Aquí el video

Inspirational. ❤️

Laurent Hurtubise was born with one arm and started playing golf at age 11.

On Thursday, he made an ace at @theamexgolf. 🙌 pic.twitter.com/0Rpa8FhpyD

— PGA TOUR (@PGATOUR) January 17, 2020