Editorial / Y el requinto calló

Cuando una luz se apaga, las sombras nos envuelven en un suave aroma de inolvidables recuerdos.

Benjamín “Chamín” Correa, ha dejado de acariciar las guitarras con las que, con su creatividad, gusto y amor por la música, acompañó a grandes cantantes que seguramente lo recibieron con los brazos abiertos en el cielo de los artistas.

Su música inspiró a muchos para que le cantáramos al amor y enamoráramos a nuestras novias y esposas, acompañados de un requinto que tocaba las fibras más internas del corazón.

Toda la música es bella, pero aquella en donde “Chamín”, literal, “metió la mano”, destacan sobre cualquier lista de reproducciones, librería musical o momentos románticos.

Esas noches de bohemia, junto a un buen caballito de tequila, en reunión con familia o amigos, eran trasnochadas llenas de canto, risas e incluso dolor, en donde el sol nos recordaba que la jornada había sido larga.

Quienes tuvimos la oportunidad de estrechar su mano y recibir su sonrisa y amabilidad, guardaremos un respetuoso y agradecido recuerdo de él.

El requinto ha quedado mudo en espera de algún digno sucesor.

Difícilmente llegará en los próximos años alguien que, aunque técnicamente tenga los conocimientos y la experiencia de un buen requinto, pueda cubrir todas las cualidades artísticas y humanas del maestro “Chamín”

Estamos armando una vaquita con cachitos de 500 pesos para ver si nos sacamos el avión presidencial en la próxima rifa.

Quien guste puede participar con nosotros, solamente bajo las siguientes bases:

Mientras nos distraen con rifas y nietos nacidos en Estados Unidos, por otro lado nos están clavando el cuchillo por la espalda.

Y un gallo francés ganó el juicio en el que se le imputaba la negativa de cantar todas las mañanas al salir el sol.

El gallo contrató a un buen abogado mexicano que se las sabía de todas, todas.

El abogado le dijo al juez que su cliente, el gallo, tenía otros datos y que por lo tanto de acuerdo al Artículo XXVVIIFFRR de la Constitución francesa, era libre de cantar lo que quisiera, siempre y cuando no “cantara” los secretos de estado de muchos funcionarios públicos ni que estuviera en contra del gobierno francés.

El juez tuvo a bien declarar inocente al gallo, argumentando que éste estaba en su entorno natural y, por lo tanto, no se esperaba que se ajustara a ninguna sensibilidad que no fuera la suya.

A French rooster named Maurice is now free to crow to his heart's content after a civil court ruled in his favor. He was put on trial in July in an unusual court battle after neighbors objected to his early morning crowing. https://t.co/e3WvR5S5Ob pic.twitter.com/T74EQcMk63

— CNN (@CNN) September 9, 2019