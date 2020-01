Buzz Aldrin cumple hoy 90 años de edad

Quien fuera el segundo hombre en pisar la luna después de Neil Armstrong, hoy cumple 90 años de edad.

Buzz Aldrin, cuyo nombre oficial es Edwin Eugene Aldrin, Jr.; nació en Glen Ridge, Nueva Jersey un 20 de enero de 1930.

Ingeniero, piloto de la Fuerza Aérea y astronauta estadounidense retirado, fue piloto del módulo lunar de la misión Apolo 11, y segundo hombre en pisar suelo lunar en la misión de 1969.

Con un larga trayectoria dentro de la industria aeroespacial, Aldrin es gran impulsor de la colonización de Marte.

Su trayectoria profesional ha sido reconocida con múltiples premios y reconocimientos entre los cuales se incluye la Medalla Presidencial de la Libertad además de formar parte de varios salones de la fama.

Buzz Aldrin fue la inspiración para poner el nombre de Buzz Light Year al personaje de la película animada Toy Story.

What do you get @TheRealBuzz for his 90th birthday? That's a tough one. But we did make this video. Happy birthday Buzz and thanks for your contributions to space exploration! https://t.co/fr0WdBl0AH pic.twitter.com/6pTrXra14b

— NASA (@NASA) January 20, 2020