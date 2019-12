Sorpresiva erupción en Nueva Zelanda deja muertos en isla turística

Un sorpresiva erupción en el volcán ubicado en White Island, que se encuentra a unos 50 km de la costa de la turística bahía de Plenty en la isla norte de Nueva Zelanda, sorprendió a los turistas de aventuras que usualmente la visitan ataviados con cascos de seguridad y mascarillas de gas.

La erupción tuvo lugar a las 14H11 (01H11 GMT), lanzando al aire una espesa columna de ceniza de 3.6 km.

Según la policía local, alrededor de cincuenta personas visitaban White Island cuando se produjo la explosión, que lanzó una gran cantidad de ceniza y piedras al aire.

Por el momento se han contado cinco muertos y 18 heridos algunos de ellos con quemaduras graves.

White Island es el volcán con más actividad del archipiélago neozelandés y ha registrado erupciones frecuentes en los últimos 50 años.

La última erupción registrada en la zona fue en 2016.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019