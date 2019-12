Lanzan al espacio primer nanosatélite hecho en México

Un orgullo mexicano avanza por el universo.

La NASA lanzó este jueves desde la Estación Espacial Internacional, la cápsula Dragon que incluye al AztechSat-1, el cual es el primer nanosatélite hecho en México.

La característica principal de este moderno satélite es que en su diseño y producción participaron estudiantes, académicos y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el Conacyt, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y por supuesto la NASA quien proporcionó asesoramiento técnico para diseñar, construir, probar y operar el satélite, así como las instalaciones para pruebas ambientales y de calificación para vuelo espacial.

And we have LIFTOFF! 🚀@SpaceX’s #Dragon spacecraft just launched on a mission to deliver more than 5,700 pounds of @ISS_Research, supplies and hardware to the crew aboard the @Space_Station.

Watch: https://t.co/m63tZflIiq pic.twitter.com/LCQGn1qiw1

— NASA (@NASA) December 5, 2019