IMSS Querétaro brindará servicios de hospitalización y urgencias el 1 de enero

Alternativo.mx | La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro informa a sus derechohabientes que el próximo miércoles 1 de enero de 2020 se ofrecerán con normalidad los servicios hospitalarios y de Urgencias en las unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales.

Ese día se suspenderán los servicios administrativos, así como la atención médica de consulta externa en las UMF, de Especialidades y en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA).

El Seguro Social brindará servicio con normalidad en Urgencias en las unidades de Medicina Familiar No. 8, en el Municipio de El Marqués; y en la UMF No. 9, en Felipe Carrillo Puerto; UMF No. 15, en Desarrollo San Pablo; así como el Hospital General Regional No. 1 en Av. Zaragoza, Hospital General Regional No. 2, en El Marqués, y el Hospital General de Zona No. 3, en San Juan del Río.

Asimismo, se tendrá atención médica continua de 8:00 a 20:00 horas en las UMF No. 10, en San Roque; No. 17, en Corregidora; No. 16, en Constituyentes y las UMF NO. 6 y 7, en San Juan del Río.

Los casos que se atienden en esa área se clasifican de acuerdo con su prioridad de atención, según lo establece el Sistema Triage, de no urgente a muy urgente; ante ello, se recomienda a los derechohabientes hacer buen uso del Servicio de Urgencias y asistan a éste cuando se trate de una urgencia real, es decir, lesiones o acontecimientos que pongan en riesgo la vida o la pérdida de un miembro, y que requiera de su pronta atención.

Las actividades se reanudarán con normalidad el próximo jueves 2 de enero del 2020.

