Editorial / Puntos suspensivos…

Alternativo.mx / Editorial

Burla…

Cásate con alguien que te vea y te defienda como el presidente lo hace con Bartlett.

Un nuevo caso del mesías ha causado revuelo y alboroto en la población. Nada más y nada menos que el perdón eclesiástico del pasado corrupto del “flamante” director de la CFE, quien sabe muy bien como manejar el dinero federal.

¿Acaso será la Rosario de este sexenio?

Ese hombre que se le cayó el sistema para otorgar una presidencia, el que tiene empresas y casas a nombre de sus hijos y de su esposa, quien no es su esposa pero que vive con él y con quien tiene relaciones íntimas pero que no es su esposa, según él. ¡Vaya Cantinfleada!

¿Cuánto le deberá el ejecutivo para dar la cara por él?

Por medio de la secretaria de la función pública -que por cierto no sirve para nada- se armó todo un teatro muy al estilo del viejo PRI, que siempre hacían sus declaraciones pensando que la gente era tonta y que no entendía.

En este gobierno del “cambio” se siguen las mismas formas de protección a la corrupción que tanto criticaban. ¡Y todavía dicen que no son iguales!

Si camina como rata, llora como rata, tiene cola de rata y contesta como trenecito, ¿quién es?

Póngale nombre…

Desaparición…

Y tras el perdón celestial, la gente se pregunta ¿Y donde está esa periodista aguerrida, directa, de pocas pulgas que tanto criticó a EPN cuando le perdonó la Casa Blanca, otro lacayo de su gobierno?

En una acción similar pero de hace varios años, sus críticas al sistema de corrupción del gobierno en turno era su bandera de poder, las cuales fueron muy aplaudidas por su valentía y arrojo.

Es por ello que hoy llama la atención su silencio incómodo, no comenta nada y se queda callada.

Si camina como muda, llora como muda, tiene cola de muda y está calladita y cooperando, ¿quién es?

¡Ay chayote! como me gustas.

Adivina, adivinador…

Si no hubieran ganado…

Otra mancha más tigre -que por cierto nunca despertó-.

Cuando no se tiene nada bueno que decir, ¿no es mejor quedarse callado y evitar decir tonterías?

En esta semana el presidente dijo: ”hasta los más renuentes dicen que si no hubiéramos ganado, la situación de México estaría muy mal”.

¿Es neta?

Si no hubieran ganado tendríamos un futuro mejor con un nuevo aeropuerto internacional acorde al ritmo que necesita México, habría medicinas y servicios de salud así como estancias infantiles y seguro popular, el crecimiento económico no estaría en cero, habría becas para estudiantes distinguidos en el extranjero, apoyo a los deportistas olímpicos, habría menos violencia y muertes y no jaladas como besos, abrazos y acusaciones con su mamá como si fuera la Popis, del Chavo del Ocho, se habría capturado al narcotraficante más buscado, habría división y autonomía de poderes, un INE fortalecido y no en peligro de extinción al igual que la selva del sureste mexicano, no habría perdón a los corruptos ni licitaciones directas, tendríamos un tratado de libre comercio norteamericano fortalecido y no uno en donde se ha entregado el país, habría avión presidencial funcionando y no pagando pensión, uff…

¿Le seguimos?…

Auméntele a la lista…

Aguinaldazo…

Y para cerrar con broche de oro -literal- vamos a hacer que nuestro estomago se retuerza de coraje y reaparezca la úlcera, al ver tal nivel de doble discurso de nuestro gobierno federal.

Por un lado hablan de austeridad republicana pero por el otro, los aguinaldazos que se llevaron los diputados, senadores y secretarios de estado, como dijera el comercial…¡no tienen precio!

Tan solo estos últimos, se llevarán para su cenita de navidad la friolera cantidad de 302 mil 914 pesos como mínimo.

Mientras 43 millones de trabajadores de los cuales muchos votaron por ellos, se llevarán casi 50 veces menos que ellos.

Es decir, en 19 hogares habrá pavo, romeritos, bacalao, ensalada de manzana, de papa, jamón serrano, postre, ponche, intercambio de regalos, Santa Claus, vino tinto y champagne entre muchas ricas bendiciones y viandas exquisitas.

Por cierto, ¿En su casa habrá pollo rostizado, cervezas y gelatina de la Comer?

Póngale nombre a su menú…