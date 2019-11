Senador Lindsey Graham prefiere ir a Siria que a México, tras la masacre de los LeBarón

Alternativo.mx | El senador republicano Lindsey Graham declaró que ante la creciente violencia que se registra en México, prefiere visitar Siria que acudir a algunos sitios de este país.

“Hay algunas partes de México en las que preferiría ir a Siria, hay algunos lugares que están fuera de la ley”, dijo a reporteros el legislador por el estado de Carolina del Sur, al referirse al ataque contra la familia LeBarón.

En una entrevista que circula en Twitter, Lindsey Graham se refirió a los integrantes de los cárteles de la droga como terroristas y lamentó la muerte de ciudadanos estadounidense en la masacre que tuvo lugar el lunes, en los límites de los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua.

Sen. Lindsey Graham: "There are parts of Mexico that I'd rather go to Syria than Mexico." pic.twitter.com/1NvFgqzplv

— The Hill (@thehill) November 5, 2019