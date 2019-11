En Ciudad Valles, San Luis Potosí estrenarán 15 camionetas ‘Cybertruck’ de Tesla

Connect on Linked in

Que no se hable de miserias o de que no se interesan por la tecnología en San Luís Potosí.

El alcalde del municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Adrián Esper Cárdenas, informó que apartó 15 camionetas del nuevo modelo Cybertruck, de Tesla, las cuales se usarán para patrullas, pipas de agua y remolques de basura.

El precio de estas unidades que tienen cubierta de acero inoxidable, comienza en 39 mil 900 dólares y los clientes de Tesla pueden apartar una de ellas por tan solo 2 mil pesos, aunque la producción será a fines del 2021.

El presidente municipal indicó: “Independientemente de que el costo pueda ser un poco alto, el beneficio es recuperable (…) pero no solo eso, el beneficio de estos vehículos en cuestión de lo que pueden llegar a hacer es ilimitado, porque si tu ahorita tienes los limitantes de la movilidad, del diésel, gasolina, ya no los vas a tener, ya no hay justificación para que una patrulla no esté dando sus rondines, una pipa no llegue a dar solución de agua a un ejido, ya no hay justificación del límite del recurso”.

También puedes ver