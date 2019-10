Disney+, el nuevo servicio de streaming anuncia su catálogo de películas

La feroz competencia que se avecina entre los programadores de series streaming tiene un nuevo competidor, Disney+.

La empresa Disney+, presentó a través de su cuenta oficial de Twitter, el enorme catálogo que estará disponible desde su lanzamiento programado para el próximo 12 de noviembre en Estados Unidos.

Disney+publicó un gigantesco hilo en el que se recogen todas las series y películas que tendrá disponibles las cuales incluye desde su primer gran éxito “Blanca Nieves y los siete enanos”, hasta los “Avengers”.

Disney+ incluye toda la colección de Disney, Pixar, Marvel, StarWars y National Geographic

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.

Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT

— Disney+ (@disneyplus) October 14, 2019