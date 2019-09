Whitney Houston iniciará gira en México en versión holograma

La tecnología nos ayuda a vivir momentos espectaculares.

La desaparecida actriz y cantante Whitney Houston volverá a ser estrella en The Whitney Houston hologram tour que se llevarán a cabo con el apoyo de tecnología holográfica

En este concierto se mostrará a Whitney que interactuará con su banda original en vivo además de bailarines especializados en arreglos remasterizados digitalmente, interpretando sus éxitos como I will always love you y I wanna dance with somebody (Who loves me), Greatest love of all y Higher love.

Whitney fue certificada con el Récord Guinness como “la artista femenina más premiada de todos los tiempos”, con más de 400 premios, incluidos seis Grammy, 22 American Music Awards, 16 Billboard Music Awards, dos nominaciones al Emmy y una victoria.

