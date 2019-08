Taxista de Colima desata “polémica”

Print This Post

Una mujer denunció a través de sus redes sociales la actitud poco profesional de un taxista, pues el hombre en lugar de concentrarse en realizar su trabajo se la pasó viéndole las piernas y “suspirando”, lo que provocó la incomodidad de la usuaria, quien solo se limitó a pedir un servicio, el acoso que sufrió no debemos de normalizarlo, pues, nadie puede hacerte sentir incomodo en ningún lugar y menos por una cuestión sexual.

Aquí el video.

La mujer cuando se percató comenzó a cubrirse. De forma increíble las personas en redes sociales consideran que “es su culpa” por vestirse así, las opiniones son divididas entre lo que consideran correcto y una escala de valores sumamente machista.

www.facebook.com/ElInformanteMexico/videos/1360376080797067

Las mujeres pueden salir desnudas si es lo que quieren y al igual que los hombres, nadie debe de realizar comentarios sexuales ni agresivos, pues es un acoso indignante, las personas están acostumbradas a no respetar a los demás y menos cuando se trata de una “belleza de mujer” o un “hombre guapísimo”, hay comentarios que no se deben de dar o miradas que no se deben de hacer porque simplemente incomodan.

