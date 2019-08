¿Cuál es la verdadera historia de ‘El Chupas’?

Print This Post

En México, no existe libertad de prensa, no hay seguridad en las calles, no contamos con un sistema que permita que las personas se sientan felices en su trabajo, somos una sociedad con antivalores gobernada, la mayoría de las veces por improvisados sin el suficiente capital cultural, pero ¿nos merecemos esto?

Durante la manifestación por los feminicidios en México en Insurgentes ‘El Chupas’ recibió la orden de un “señor canoso” de golpear al reportero de ADN Noticias Juan Manuel Jiménez quien se encontraba en una transmisión en vivo. Luego de que “peligrosas” mujeres le aventaran confeti rosa al periodista y que muchas otras gritaran que las dejaran de violentar en cadena nacional, este sujeto de forma cobarde lo golpeo por la espalda dejándolo en el suelo, para después huir.

Son chavos que les gusta el desmadre, alcohol, drogas, robar.

Pero lo mejor sería saber por el señor canoso y de negro le ordena golpear al reportero!

Este sujeto pic.twitter.com/7IVmmG2UEl — societa sportiva il capo (@berth311) August 17, 2019

SE BUSCA!!

Le dicen: El CHUPAS.

ÉL fue quién GOLPEÓ a Juan Manuel Jiménez @juanmapregunta

Si alguien lo CONOCE o lo IDENTIFICA, repórtelo a @PGJDF_CDMX, @SSP_CDMX o envíe DM pic.twitter.com/WrmFyY3kgd — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 17, 2019

Aunque ha sido revelada su identidad, dirección y Facebook de este “sicario del sistema” no debemos concentrarnos en su ente, más bien debemos de enfocarnos en quién mandó al sujeto, quien ordenó “al señor de las canas” para que él ordenara a ‘El Chupas’ golpear, quien llevó a cientos de mujeres con paliacates a pintarrajear y desvirtuar una marcha pacifica en lo que se convirtió en un carnaval de la ignorancia.

Desafortunadamente cientos de bienes fueron destruidos, pero ¿son más importantes que esas siete muertes al día por violencia de género en contra de las mujeres? Sabemos que no se puede comparar una cosa con otra y que no se debieron dejar llevar por grupos de choque o porros para violentar las instalaciones en el país, pero si la solución está en pintarrajear y destruir todo México para ser escuchados adelante mujeres su realidad en este país no les da más que esperar a ser violadas, golpeadas, manoseadas o asesinadas.

¡Bravo por aquellas que salieron y respetaron el orden público y también por aquellas que fueron y reventaron el Ángel, pintaron todo a su paso y demostraron que no se van a dejar, no fue la forma, pero también bravo por ustedes!

Las queremos manifestándose y luchando por lo que merecen y no muertas.

