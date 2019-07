¡El mejor curso del mundo lo dieron en Querétaro y pretende visitar más ciudades de México!

Connect on Linked in

Probablemente te preguntes ¿Por qué es el mejor curso del mundo? Y gracias a lo que viví el sábado, yo te puedo asegurar que es de los mejores cursos que todo ser humano debería tomar. Permíteme contarte porqué:

Éramos un grupo pequeño de personas, entre 12 y 15 alumnos, todos de diversas edades, profesiones y con diferentes experiencias. Sin embargo, teníamos algo en común… miedos.

Fue así como llegamos a conocer al Ingeniero Enrique Zárate. Profesionista con más de 25 años de experiencia en el ramo automotriz y metal mecánico. Trabajando en puestos ejecutivos para grandes empresas como John Deere y actualmente Eaton. Además de una impresionante preparación con figuras como Jurgen Klaric y Lou Carbone.

Al tomar el curso, lo impresionante no es solo la preparación y experiencia que tiene el Ingeniero Enrique. Lo que impresiona es que conoces a una persona llena de humildad y calidad humana. Tiene una enorme pasión por enseñar y ayudar a que las personas se desarrollen.

El curso estuvo lleno de infinidad de temas: neuromarketing, inteligencia emocional, expresión corporal y oral, finanzas personales, el verdadero significado de ser líder, etc. Enrique Zárate tiene un enorme corazón, pues escucha tus miedos y no juzga… te impulsa.

Nos recordó que el éxito también son fracasos, y que los sueños nunca se harán realidad si no actúas, si no le pones pasión y disciplina a tu vida. Pero, sobre todo, no se harán realidad si dejas que el miedo controle tus decisiones. Si no confías lo suficiente en tu capacidad y valor como ser humano para superar cualquier obstáculo.

¿Cuántas veces no hemos renunciado a algo o alguien por el miedo a no ser lo suficientemente buenos? Como dijo el Ingeniero “Las oportunidades no se pierden, las toma alguien más”. Nadie puede definir quién eres, más que tú. Solo tú sabes las experiencias que te han tocado vivir para ser quien hoy eres, y eso nadie lo puede juzgar. No seas el primero en poner en duda tu valor y capacidad, si tú no crees en ti, nadie más lo hará.

Conocer a Enrique Zárate y su hermosa esposa Victoria, te hace sentir que es el mejor curso del mundo. Porque son dos seres humanos increíbles que salvan esos sueños que creías perdidos. Regeneran en tu interior la fe, el valor y sacan a flote al superhéroe o superheroína que vive dentro de cada uno de nosotros. Y eso es más valioso que cualquier cosa material en el mundo, pues lo que ellos dejaron en mí, me lo llevaré por siempre en el corazón.

