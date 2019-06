Ya podrás descargar fotos de la NASA sin ningún problema

Si te apasiona el sistema solar y la astronomía, entonces debes de conocer estos carteles de la NASA.

La NASA ha liberado para todo el público, imágenes del universo como el Sol, cometas, nebulosas, lunas lejanas, así como del planeta Tierra y además podrás descargarlas e imprimirlas a tamaño 11 x17 pulgadas sin tener ningún problema.

Sólo tienes que entrar a su la página de la NASA y escoger el que más te guste.

Además próximamente liberará al público 140 mil archivos compuestos por imponentes imágenes y vídeos sobre los diferentes hallazgos e investigaciones realizados a lo largo de su historia.

Are you in love with our solar system? We don’t blame you. We designed a poster set that showcases the beauty of our planets, moons, comets, and asteroids — with optional orbit diagrams and information on the back. Explore our galactic neighborhood: https://t.co/O8jO0f6xIt pic.twitter.com/juBE3Mu5al

— NASA (@NASA) June 5, 2019