Bombazo contra senadora de Morena fue falso

Tal parece que ya nos tenemos que ir acostumbrando a que en este sexenio, muchas de las acciones son actuadas. Periodistas de la mañana falsos, gente del pueblo que le canta y recita al presidente falsos, tan solo por mencionar algunas de las falsedades obvias que se han presentado.

La semana pasado nos sorprendimos con la noticia de que la senadora de Morena, Citlalli Hernández Mora,había sido víctima de un bombazo en su oficina.

El artefacto explosivo llegó al Senado en forma de libro.

La versión de la senadora fue que al abrir el objeto éste explotó pero “afortunadamente” sin ocasionarle daños físicos.

Los usuarios de redes sociales empezaron a sospechar del suceso, ya que la foto que se publicó, no muestra nigún daño inclusive a un vaso de cartón que está en la escena y solo muestra un poco de polvo blanco -¿?- regado en el escritorio.

En una investigación de SDP Noticias, en el cual entrevistó al Ingeniero Carlos Laddaga Chávez, especialista en artefactos explosivos, expresó:

“El impacto es hacia arriba y no hacia la parte donde se ve con polvo, esto es totalmente falso. No se ven quemaduras cercanas. El libro está intacto, los dispositivos plásticos no se ven quemados, se ve polvo pero nada se cayó. No se aprecia algún dispositivo accionador para que explote al abrir el libro, el cual estaría presente si hubiese sido real. El impacto es hacia arriba y no hacia la parte donde se ve con polvo, esto es totalmente falso”