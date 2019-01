Trató de asaltar a luchadora de la UFC y “le fue como en feria”

Connect on Linked in

El ser asaltante tiene sus riesgos y más cuando piensas que una mujer sola puede ser indefensa.

Este “audaz” asaltante quien llevabab consigo una pistola de cartón, nunca se imaginó que la mujer a la que le quería robar el teléfono era Polyana Viana, una luchadora brasileña profesional que trabaja en la UFC.

Mientras la mujer esperaba una Uber, el asaltante se le acercó y le quiso robar el celular a lo que ella contestó con una serie de golpes y patadas que lo dejaron todo golpeado.

Al final lo sometío y lo entregó a la policía.

“Cuando lo vi se sentó junto a mí. Me pidió la hora, se la dije y me di cuenta que no se iba a ir. Me puse el celular en la cintura y me dijo, ‘dame el teléfono. No intentes reaccionar porque estoy armado.’ Entonces puso su mano sobre el arma, pero noté que estaba muy suave.”, relató Polyana Viana.

