Tinta infinita| “10 years challenge”, el perturbador reto que puso tus datos en una base de datos

En Facebook, Twitter e Instagram, se hizo viral un reto donde debías poner una foto tuya de hace 10 años y compararla con una de la actualidad. Sin embargo, pudiera tratarse de un reto diseñado por alguna empresa para recopilar información específica.

Esto según la opinión de Kate O’Neil, editora del portal Wired, quien considera que no es un reto tan inofensivo. En un tweet publicó que esto pudiese esconder un algoritmo de reconocimiento facial. Este algoritmo podría proporcionar una serie de datos progresivos y reconocimiento de edad a empresas como Facebook.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition

— Kate O'Neill (@kateo) January 12, 2019