Reflexiones / Du lliu ispik inglich?

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Reflexiones

Alternativo.mx / #Daniel Corona / Sígueme en: Facebook y Twitter

Du lliu ispik inglich?

Para nadie es desconocido que la educación en México está en los últimos lugares a nivel mundial.

Salvo contadas excepciones de algunos niños y jóvenes que por dedicación y cualidades propias destacan a nivel nacional y en el extranjero, el resto de los alumnos no tienen las más mínimas bases de conocimientos generales.

Además de no saber leer en voz alta, escribir con faltas de ortografía, no saber de geografía, biología y matemáticas entre otras materias, desde que Vicente Fox tuvo a bien cancelar las clases de Educación Cívica en el programa de educación básica, los jóvenes de hoy no saben valorar ni respetar a los adultos mayores, a los maestros, a sus papás y mucho menos ayudan al débil o al necesitado.

El nuevo programa de gobierno de la SEP, ahora hasta permite copiar en el examen al compañero de al lado, impide reprobar al niño y hasta es imposible decirles “no” porque los traumas.

Sin embargo, la cereza del pastel la ha colocado el día de ayer el titular de la propia Secretaría de Eduacación Pública (SEP) al señalar que los maestros podrán enseñar inglés, sin necesidad de saber hablarlo.

Su idea es enseñar la lengua universal de Shakespeare, mediante una plataforma en línea en donde el alumno aprenda por sí solo, guiado únicamente por un maestro que no sabe “ni papa” del idioma inglés.

Si esa es la idea, ¿No sería más fácil inscribir a los alumnos a los sitios de enseñanza de idiomas en línea que ya existen en el mercado y de esta forma no gastar dinero en una plataforma inútil?

La pésima educación en nuestro país, solo crea generaciones de analfabetas e incultos.

¿Será a propósito para que no se den cuenta y no reclamen en el futuro, por no tener un empleo digno y bien remunerado?

¡Ah! Qué mal pensado soy.