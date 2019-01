Pide Netflix no hacer el #BirdBoxChallenge

El éxito de la película de Netflix “Bird box” ya se replica en redes sociales a través de un reto, que por más divertido que parezca es peligroso. Y es que desde hace días empezaron a circular en las redes videos del “Bird Box Challenge” que ha propiciado que muchos de los que asumen tal reto terminen golpeados o en medio de situaciones peligrosas.

El viral “Challenge” consiste en vendarse los ojos e intentar hacer las actividades más básicas como caminar como lo hace la protagonista del filme, Sandra Bullock. Por el riesgo que implica la compañía de srtreaming lanzó un comunicado donde solicita a los afiliados y demás fans del largometraje no hacer el reto.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) 2 de enero de 2019