¡Peligro! Un error en Face Time de Apple permite ver y escuchar al interlocutor antes de que este acepte la llamada

Se descubrió una tremenda falla técnica en el servicio Face Time de Apple. Al parecer el error está vinculado a las llamadas grupales. Se publicaron varios videos en Twitter, donde marcas a un contacto y después deslizas la pantalla para agregar otro contacto al videochat.

Al agregar un nuevo contacto, se inicia la videollamada, aunque el otro contacto no haya respondido aún. Con lo que puedes ver e incluso escuchar a la otra persona, salvo que esta rechace la llamada, ya que es la única forma de interrumpir la conexión.

El poderoso Apple ya es consciente del problema, y asegura que esta misma semana quedará resuelto. Enviaran una actualización de software por lo que, mientras eso llega, se recomienda desactivar la aplicación Face Time.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019