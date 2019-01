Best Buy, una mala experiencia en su compra en línea

Connect on Linked in

El día lunes 17 de enero, realicé una compra en la tienda en línea de Best Buy, luego de pasar sus cientos de filtros elegí mi producto para comprar con promoción e ingresé los datos de mi tarjeta de crédito, me sentí alegre por haber comprado lo que “necesitaba”.

Mi producto lo habría de ir a recoger a la tienda de Polanco, realicé una llamada a su 01-800 para conocer el estatus y cual fue mi sorpresa cuando el joven Aldo me dijo:

-No señor es que nuestro sistema no realizó la compra y pues usted no compró nada.

-¿Cómo, pero ya hasta había hecho planes para pasar por él, me llego mi número de orden e incluso ya me hicieron el cargo a mi tarjeta, no me pueden ayudar?

-No señor, lamentablemente el sistema (no sé quien haya sido el personaje que implementó tal sistema) no autorizó la compra y pues quedó cancelado su número de orden ese día.

-¿Bueno y por qué no me llamaron en ese momento?

-Ah es que el sistema no deja que realicemos llamadas a personas que cancela las compras.

-Bueno, pero ¿puedo ir a sucursal y me van a respetar la promoción, dado que el cargo 5 día hábiles después sigue en pie por mi banco?

-No señor, debe de llamar a su banco, pedir que le regresen el dinero y esperar algunos días para poder volver a comprar.

Totalmente decepcionado por la pésima experiencia de usuario que viví en Best Buy, le dije enojado al “ejecutivo” al teléfono que iba a llegar a las últimas instancias con Profeco, pero, ¿para qué?.

Comprar en una tienda que no es mexicana, no brinda confianza a sus consumidores y que además no respeta las promociones no vale la pena desgastarse en un país donde la burocracía impide brindar multas edificantes a empresas tan “profesionales.

Les escribo no para que no vayan a Best Buy y no compren, sino para que la próxima vez que compren con ellos revisen su estatus de compra, porque ellos no lo saben hacer, revisen también el estatus con el banco, porque ellos tampoco lo pueden hacer. Es como ir a cortarse el cabello y agarrar tú las tijeras y tú mismo cortártelo, obvio ellos te cobraran por el servicio.

En medio de oficinas, juntas, trabajo a realizar y miles de momentos por pasar por mi familia, las empresas que no piensan en la experiencia de usuario, no saben que en esos 20 minutos pude realizar una llamada importante, que en los otros 20 minutos para cancelar la compra que no quisieron aceptar pude haber reído y compartido un meme, pude ser feliz pues.

No entender que las necesidades de nuestros clientes son muy específicas son las que provocan esta clase de desastres en marcas tan grande, como comentario nada más les dejo, me ha sucedido exactamente lo mismo en marcas mexicanas como Liverpool, Palacio de Hierro y Sears y ellos no solamente respetan mi promoción sino que la mejoran, pero claro ellos qué saben, solamente son empresas mexicanas que tratan de tener más contento a sus clientes.

Best Buy, espero que te hundas en tus tratos, por que para mi área de validación no entras ni tantito, un pésimo servicio y una pésima organización.

¡Claro, esto no pasaría sin la blandengue autoridad rectora, felicidades Profeco, estas lagunas son toda tu creación!

